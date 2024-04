Deutsche Bank verliert Private-Equity-Dealmaker an Citi

Der Deutschen Bank geht ein Private-Equity - Dealmaker verloren. Im Juli wechselt Robin Asseburg als Managing Director, Leiter Financial Sponsors Deutschland, zum Konkurrenten Citi in Frankfurt.Die Citi group wirbt einen der Private-Equity - Dealmaker der Deutschen Bank ab.

Im Juli wechselt Robin Asseburg als Managing Director, Leiter Financial Sponsors Deutschland, zu Citi. Bei der Deutschen Bank, für die er seit 2011 arbeitete, hatte Asseburg zuletzt als Leiter für Financial Sponsors M&A das Geschäft mit den Unternehmenskäufen von Private-Equity-Firmen in Europa verantwortet. Zuvor war er Leiter der Financial Sponsor Coverage im deutschsprachigen Raum und betreute hierzulande „alle relevanten" Large-Cap-Sponsorkunden.

Deutsche Bank Citi Private-Equity Dealmaker Robin Asseburg

