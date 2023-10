DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Mercedes-Benz auf"Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Autobauer habe nach einem durchwachsenen dritten Quartal einen schwachen Ausblick auf das Schlussquartal gegeben, was Fragen aufwerfe, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 07:23 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

