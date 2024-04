Deutsche Bank Research belässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

Deutsche Bank Research hat Südzucker vor den am 26. April erwarteten Geschäftsjahreszahlen auf"Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Zuckerkonzern dürfte seine Ziele für ein Rekordjahr 2023/24 trotz eines schwachen Schlussquartals erreicht haben, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im vierten Geschäftsquartal dürften geringere Zuckerpreise und höhere Produktionskosten belastet haben.