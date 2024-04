Deutsche Bank Research belässt BMW auf "Buy" - Ziel 120 Euro

Deutsche Bank Research hat BMW nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das Managementteam des Autobauers sei recht optimistisch gewesen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem dürften die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr weniger stark von einer guten Entwicklung gegen Jahresende abhängen als bei den anderen drei deutschen Autoherstellern.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der AnalyseUm 11:26 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 112,10 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 7,05 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182.975 BMW-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2024 um 11,2 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BMW am 08.05.2024 vorlege

Deutsche Bank Research BMW Aktien Kursziel Handelsvolumen XETRA-Handel Gewinn- Und Umsatzzahlen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BMW-Aktie dennoch leichter: BMW zuversichtlich - Langfristige Perspektiv - BMW bekräftigt Margenziele trotz HerausforderungenDer Autobauer BMW plant im laufenden Jahr die höchsten Investitionen der Unternehmensgeschichte und rechnet deshalb mit einem leichten Rückgang des Gewinns vor Steuern.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

BMW-Analyse: DZ BANK stuft BMW-Aktie mit Kaufen einDas BMW-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Michael Punzet unterzogen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zalando auf 'Buy'FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 29,50 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf 'Buy' belassen. Der Modehändler habe zur Vorlage der Jahreszahlen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf 'Buy' mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Analyst Christophe Menard verwies in einer am Montag vorliegenden

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf 'Hold' mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Auf dem Weg zur Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 und

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Buy'FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf 'Buy' mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Analyst Liam Fitzpatrick verwies in einer am Montag vorliegenden

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »