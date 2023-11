Deutsche Bank plant Ausdünnung des Postbank-Filialnetzes

Die Deutsche Bank will das Filialnetz der Tochter Postbank von etwa 550 bis Mitte 2026 auf rund 300 Standorte ausdünnen. Derzeit werden noch in fast allen Postbank-Filialen Dienstleistungen des Vorbesitzers Deutsche Post (jetzt: DHL) angeboten. Das wird sich mit der avisierten Reduzierung der Standorte ändern.Noch finden sich die Firmenschilder und Logos der Deutsche-Bank-Tochter Postbank und der Deutschen Post (jetzt DHL Group), der die Postbank einst gehörte, an fast allen rund 550 Filialen.

DERSPİEGEL: Deutsche Bahn erwartet massive Auswirkungen durch ArbeitskampfDie Deutsche Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen auf den Betrieb aufgrund eines angekündigten Arbeitskampfes. Der Ausstand soll nach 20 Stunden enden. Es wird ein reduziertes Angebot an Fahrten geben und eine Mitfahrt kann nicht garantiert werden.

AZ_AUGSBURG: Der Krieg im Nahen Osten und seine Auswirkungen auf die deutsche GesellschaftDer Krieg im Nahen Osten wühlt die deutsche Gesellschaft auf. Juden fühlen sich an dunkle Zeiten erinnert, Muslime sehen sich an den Pranger gestellt. Was macht das mit den Menschen?

MORGENPOST: Berlin steigt in deutsche Olympiabewerbung einGemeinsam mit 4 weiteren Städten sollen die Spiele 2036 oder 2040 in Deutschland stattfinden. Neue Stadien soll es dafür nicht geben. Der Senat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, sich im Rahmen einer nationalen Bewerbung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) um die Ausrichtung der Spiele zu bewerben. Die Stadt sei nicht der Veranstalter, das sei der DOSB, der Dachverband der deutschen Sportverbände. Wegner und Sportsenatorin Iris Spranger äußerten eine klare Präferenz für das Datum 2036.

TAZGEZWİTSCHER: Deutsche Kolonialverbrechen in Tansania: „Sorry“ allein reicht nichtDeutsche Kolonialverbrechen in Tansania: „Sorry“ allein reicht nicht 👉 Präsident Steinmeier hat für Kolonialverbrechen in Tansania um Entschuldigung gebeten. Nun geht es um Rückgaben – auch von menschlichen Überresten. 🔗 Hier lesen

SPORTSCHAU: Neue Regeln für Bobfahrer: Deutsche Dominanz im Eiskanal bedrohtDie Weltcup-Saison der Bobfahrer könnte so spannend wie lange nicht werden. Der Weltverband IBSF fordert bauliche Änderungen an den Schlitten – und diese sollen die deutsche Dominanz im Eiskanal brechen.

NDR: Deutsche Bahn: Gewerkschaft kündigt Streik anDer Ausstand soll laut Gewerkschaft von heute 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr dauern. Die Deutsche Bahn (DB) rief ihre Kunden dazu auf, Zugreisen zu verschieben, es werde mit "massiven Beeinträchtigungen" gerechnet.

