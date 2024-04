Deutsche Bahn will beim Personal sparen

Die Deutsche Bahn ist finanziell schwach ins neue Jahr gestartet und will nun vor allem beim Personal sparen. 'Vorbereitet werden Maßnahmen zur Ausgaben- und Einstellungssteuerung mit Fokus auf die Konzernverwaltung', teilte eine Sprecherin am Samstag auf Anfrage mit. Einem Medienbericht zufolge soll der Konzernvorstand in der kommenden Woche die Maßnahmen beschließen. 'Einige Geschäftsfelder sind bereits vorangegangen', hieß es.

Damit bezieht sich die Bahn unter anderem auf die Güterverkehrstochter DB Cargo. Das Unternehmen plant aufgrund hoher Verluste eine Umstrukturierung: Um Kosten einzusparen, will DB Cargo unter anderem Teile des Güterverkehrs, besonders im sogenannten kombinierten Verkehr, an Tochterfirmen auslagern. Arbeitnehmer fürchten einen weitreichenden Stellenabbau, was der Vorstand aber bestreitet. Wie die personellen Maßnahmen in der Verwaltung der Konzernmutter konkret aussehen sollen, wurde zunächst nicht bekannt

Deutsche Bahn Personal Sparen Ausgaben- Und Einstellungssteuerung Güterverkehr Umstrukturierung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

OLG Düsseldorf bestätigt weitgehend die Vollziehbarkeit der Missbrauchsverfügung gegen die Deutsche BahnAm 8. März 2024 hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden, einen Antrag auf Eilrechtsschutz der Deutsche Bahn AG (DB) gegen die Entscheidung des Bundeskartellamtes im Missbrauchsverfahren gegen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Deutsche Bahn und GDL verhandeln wieder: Einigung laut Bahn in SichtWar es das mit den Bahnstreiks? Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn nehmen die Verhandlungen wieder auf - und die Bahn zeigt sich zuversichtlich.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Deutsche Bahn rüstet Personal mit Körperkameras ausNach einem Anstieg der Gewalttaten rüstet die Deutsche Bahn ihr Personal mit Körperkameras aus. Ein Pilotprojekt zeigt bereits erste Erfolge.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Bahn bietet Personal in Regionalzügen Bodycams anUm das Personal besser vor Übergriffen zu schützen, bietet die Deutsche Bahn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten künftig das Tragen von Bodycams an. Die kleinen Kameras hatten sich in einer Testphase bewährt.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Deutsche Bahn rüstet Personal mit Körperkameras ausNach einem Anstieg der Gewalttaten rüstet die Deutsche Bahn ihr Personal mit Körperkameras aus. Ein Pilotprojekt zeigt bereits erste Erfolge.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Bahn muss sparen - auch beim PersonalDie Deutsche Bahn ist wirtschaftlich schlecht ins laufende Jahr gestartet. Drohen nun personellen Maßnahmen?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »