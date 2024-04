Deutsche Bahn verzeichnet Anstieg bei grenzüberschreitenden Passagieren

2023 waren 24 Millionen Passagiere der Deutschen Bahn grenzüberschreitend unterwegs. Das sind nach Angaben des Unternehmens 21 Prozent mehr als 2019, dem Jahr vor der Coronavirus-Pandemie. Während dieser waren die Fahrgastzahlen geschrumpft.Die Verbindung mit dem größten Wachstum war Berlin–Amsterdam mit einem Plus von 64.000 Reisenden oder 23 Prozent gegenüber dem Vor-Coronaniveau. Auch in die andere Richtung wuchs das Fahrgastaufkommen, zwischen Berlin und Warschau um 22 Prozent oder 51.

000 zusätzliche Reisende. Eine andere starke Drehscheibe für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr war München. Von dort aus fuhren 20 Prozent oder 17.000 mehr Fahrgäste nach Verona, 72.500 oder 17 Prozent mehr nach Wien und nach Zürich 17.000 oder 16 Prozent mehr Fahrgäste.. Dabei habe sie auch in internationale Verbindungen stark investiert, indem beispielsweise zusätzliche Direktverbindungen eingerichtet worden seie

Deutsche Bahn Passagiere Grenzüberschreitend Wachstum Verbindungen

