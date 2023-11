Deutsche Bahn schaltet Extra-Tickets frei: ICE für nur 9,90 Euro

Das lohnt sich dennoch. So kostet zum Beispiel ein Regionalbahn-Ticket von München nach Augsburg 17,10 Euro – Fahrtzeit: Fast 50 Minuten. Für 9,90 Euro bekommt man aber auch ein ICE-Ticket und ist trotz späteren Einstiegs sogar früher am Ziel; laut Fahrplan schon nach knapp 30 Minuten. Vonbzw. das (begrenzte) Kontingent nicht erschöpft ist.

Gut zu wissen: Bis zum Stichtag am 8. November 2023 muss lediglich die Buchung erfolgen. Die Fahrt selbst kann später angetreten werden – dazu aber gleich mehr.Am Singles Day stehen die Chancen auf satte Rabatte gut, beteiligen sich doch viele Händler am größten Schnäppchen-Event der Welt. Was es damit auf sich hat und welche Angebote Sie nicht verpassen sollten, verraten wir in unserer News.

bzw. bis das Kontingent erschöpft ist. Angesichts der anstehenden Winterfeiertage und der Ende letzten Jahres erhöhten Preise bei der Deutschen Bahn gehen wir davon aus, dass das verfügbare Kontingent bald aufgebraucht sein könnte. Wer noch im Herbst verreisen möchte, kann im Rahmen derEin Kommentar vom „Tagesspiegel“

