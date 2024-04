Deutsche Bahn rüstet Personal mit Körperkameras aus

Nach einem Anstieg der Gewalttaten rüstet die Deutsche Bahn ihr Personal mit Körperkameras aus. Ein Pilotprojekt zeigt bereits erste Erfolge. Berlin – Diese Zahlen waren offenbar des Schlechten zu viel. Nachdem Übergriffe auf Bahn-Mitarbeiter in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen waren, stattet die Bahn ihr Personal in Regionalzügen der Deutschen Bahn künftig aus Sicherheitsgründen mit Körperkameras aus. Das sagte die Chefin der DB Regio, Evelyn Palla, der.

„Wir wollen unseren Kundenbetreuern im Nahverkehr bundesweit ermöglichen, eine Bodycam zu tragen“, so Palla. „Unsere Mitarbeitende sind das Rückgrat für den Bahnverkehr. Umso mehr müssen wir sie noch besser vor Übergriffen schützen“, erklärte Palla. „Jeder Angriff gegen unsere Mitarbeitenden ist einer zu viel.“ Im Jahr 2023 wurden demnach 1328 DB-Mitarbeitende im Nahverkehr angegriffen.Landesvorsitzende der Eisenbahn-Gewerkschaft EVG, Dirk Richter : „Unsere Leute bekommen die geballte Frustration der Kunden a

