Deutsche Bahn plant starke Erhöhung der Trassenpreise

Für die Nutzung des Schienennetzes erhebt die Infrastruktursparte der Deutschen Bahn eine Gebühr. Diese soll nächstes Jahr so stark steigen wie lange nicht mehr. Die Branche versetzt das in Aufruhr.Güterzugwaggons warten auf den Gleisen des Rangierbahnhofs Maschen auf die Abfertigung. Steigende Trassenpreise bereiten auch der Deutschen Bahn Sorge.

Für Zugfahrten auf dem deutschen Schienennetz müssen Nutzungsgebühren bezahlt werden - diese Trassenpreise, eine Schienenmaut, sollen im kommenden Jahr stark steigen. Das trifft vor allem den Schienengüter- sowie den Fernverkehr. In der Branche gibt es gegen die Erhöhung Proteste. Von einer „Verlagerungsbremse“ im Wettbewerb mit dem Lkw ist die Rede. Aber auch für Privatreisende im Fernverkehr könnte die höhere Schienenmaut Folgen haben. Die Grünen fordern gesetzliche Änderungen, um die Trassenpreise zu senken. Und selbst die Bahn ist besorg

Deutsche Bahn Trassenpreise Schienenmaut Schienengüterverkehr Fernverkehr Proteste Verlagerungsbremse Privatreisende Grünen Gesetzliche Änderungen Bahn

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Bahn plant starke Erhöhung der TrassenpreiseFür die Nutzung des Schienennetzes erhebt die Infrastruktursparte der Deutschen Bahn eine Gebühr. Diese soll nächstes Jahr so stark steigen wie lange nicht mehr. Die Branche versetzt das in Aufruhr. Für Zugfahrten auf dem deutschen Schienennetz müssen Nutzungsgebühren bezahlt werden - diese Trassenpreise, eine Schienenmaut, sollen im kommenden Jahr stark steigen. Das trifft vor allem den Schienengüter- sowie den Fernverkehr. In der Branche gibt es gegen die Erhöhung Proteste. Von einer 'Verlagerungsbremse' im Wettbewerb mit dem Lkw ist die Rede. Aber auch für Privatreisende im Fernverkehr könnte die höhere Schienenmaut Folgen haben.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bahn: Preissprung bei der Schienenmaut - was das bedeutetBerlin - Für Zugfahrten auf dem deutschen Schienennetz müssen Nutzungsgebühren bezahlt werden - diese Trassenpreise, eine Schienenmaut, sollen im

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Bahn und GDL verhandeln wieder: Einigung laut Bahn in SichtWar es das mit den Bahnstreiks? Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn nehmen die Verhandlungen wieder auf - und die Bahn zeigt sich zuversichtlich.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bahn und GDL verhandeln wieder - Einigung laut Bahn in SichtIm Tarifstreit bei der Deutschen Bahn nehmen beide Seiten wieder die Verhandlungen auf. Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL seien zuversichtlich, noch in der kommenden Woche eine Einigung zu erzielen, teilte die Bahn am Samstag weiter mit.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Streiks: Bahn und GDL verhandeln wieder - Einigung laut Bahn in SichtBei der Deutschen Bahn zeichnet sich ein Ende der Streiks mit bundesweiten Zugausfällen ab. Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL wollen wieder ve...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Streik: Bahn und GDL verhandeln wieder - Einigung laut Bahn in SichtIm Tarifstreit bei der Deutschen Bahn nehmen beide Seiten wieder die Verhandlungen auf. Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL seien zuversichtlich.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »