Deutsche Bahn plant starke Erhöhung der Trassenpreise

Für die Nutzung des Schienennetz es erhebt die Infrastruktursparte der Deutschen Bahn eine Gebühr. Diese soll nächstes Jahr so stark steigen wie lange nicht mehr. Die Branche versetzt das in Aufruhr. Für Zugfahrten auf dem deutschen Schienennetz müssen Nutzungsgebühren bezahlt werden - diese Trassenpreise , eine Schienenmaut , sollen im kommenden Jahr stark steigen. Das trifft vor allem den Schienengüter- sowie den Fernverkehr . In der Branche gibt es gegen die Erhöhung Proteste .

Von einer 'Verlagerungsbremse' im Wettbewerb mit dem Lkw ist die Rede. Aber auch für Privatreisende im Fernverkehr könnte die höhere Schienenmaut Folgen haben

