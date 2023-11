Deutsche Bahn erwartet massive Auswirkungen durch Arbeitskampf

Die Deutsche Bahn erwartet massive Auswirkungen auf den Betrieb aufgrund eines angekündigten Arbeitskampfes. Der Ausstand soll nach 20 Stunden am Donnerstagabend enden. Es wird ein reduziertes Angebot an Fahrten im Fern- und Regionalverkehr geben. Die Bahn setzt längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen befördern zu können. Eine Mitfahrt kann jedoch nicht garantiert werden.

Die Deutsche Bahn empfiehlt, nicht notwendige Fahrten zu verschieben und Fahrscheine später zu nutzen. Die Gewerkschaft GDL hat zum Streik aufgerufen

STERNDE: Deutsche Bahn bereitet sich auf Streiks vor, die Weihnachtsfeiertage betreffen könntenDer Tarifstreik der Deutschen Bahn geht in die heiße Phase. Der Konzern bereitet sich nun auf Streiks vor, die auch auf die Weihnachtsfeiertage fallen könnten. Was das bedeutet – und wie Sie trotzdem pünktlich zum Fest kommen.

AZ_AUGSBURG: Streit zwischen Gewerkschaft der Lokomotivführer und Deutsche BahnDie Gewerkschaft der Lokomotivführer und die Deutsche Bahn sind im Streit. Nun sind Ausstände angekündigt, womöglich auch über Weihnachten. Ernsthaft? Eine kleine Polemik.

EXPRESS24: Deutsche Bahn: Kommen Streiks über Weihnachten 2023?Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn sind Streik s in der Weihnachtszeit nicht ausgeschlossen.

EXPRESS24: Deutsche Bahn: Strecke in NRW Jahre gesperrt - Abschnitt instabilÜberfüllte Züge, Verspätungen, Streik – die Deutsche Bahn fordert Kunden und Kundinnen einiges ab. In NRW kommt es auf einer Strecke nun noch heftiger!

EXPRESS24: Deutsche Bahn: Strecke in NRW Jahre gesperrt - Dachse sind schuldÜberfüllte Züge, Verspätungen, Streik – die Deutsche Bahn fordert Kunden und Kundinnen einiges ab. In NRW kommt es auf einer Strecke nun noch heftiger!

CİTYREPORT: Barrierefreier Bahnhof in RastattFahrgäste können am Bahnhof der Barockstadt Rastatt ab jetzt barrierefrei an- und abreisen. Die Deutsche Bahn (DB) hat den Bahnhof umfassend modernisiert. Reisende gelangen stufenfrei bis zum Zug dank erhöhter Bahnsteige und einer neuen Fußgängerbrücke mit vier Aufzügen, die die Bahnsteige miteinander verbindet. Mit der heutigen Einweihung können die Fahrgäste die Aufzüge rund sechs Wochen früher nutzen als ursprünglich geplant. Der Bund, das Land Baden-Württemberg, die Stadt Rastatt und die DB investierten gemeinsam 21,3 Millionen Euro in den Ausbau des Bahnhofs.

