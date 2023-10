Deutsche Autobauer holen im Elektroauto-Markt auf

Die Nachfrage nach Elektroautos lässt laut Berichten aus der Branche nach. Das ist demnach nicht nur in Deutschland der Fall. Positiv für die hiesigen Hersteller ist, dass sie einer Studie nach im Stromer-Markt weiter aufholen.

Die deutschen Autobauer „melden sich mit mutigen und technisch exzellenten Modellen zurück“, sagte PwC-Branchenexperte Felix Kuhnert. Allerdings bleibe der Abstand zu den Marktführern groß: Die deutschen Autobauer hätten in China von Januar bis September zusammen gut 200.000 BEV verkauft. US-Konzern Tesla habe allein sein Mittelklasse-SUV-Model Y dort fast 280.000-mal abgesetzt.

Während Plug-in-Hybride (PHEV) hierzulande nach der ausgelaufenen Förderung immer weniger angeschafft werden, wächst die Nachfrage nach den Teilzeitstromern der Auswertung zufolge kräftig. In China, den USA, Frankreich, Italien und Großbritannien hätten die Absatzzuwächse der Autos mit Verbrenner- und Elektromotor im dritten Quartal die der vollelektrischen Autos übertroffen, so die Berater. headtopics.com

Offenbar passt es aber nicht zum Glaubens-Dogma, dass deutsche Hersteller ebenfalls ansehnliche Wachstumsraten aufweisen. Natürlich ist das in einem Markt wie in China von einem geringeren Niveau als von BYD und Tesla aus zu betrachten. Aber die Hersteller wachsen, und das stärker als das Marktvolumen dort.

Prima, endlich mal jemand mit einer klaren Antwort. Mir war schon in der Vergangenheit nicht klar, ob z.B. der in China weiter gebaute VW Santana zum Betriebsergebnis gerechnet wurde, oder der Fusca in Brasilien. headtopics.com

