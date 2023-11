Deutsche Anleihen geben leicht nach

Dies sorgte für Erleichterung an den Aktien- und Anleihenmärkten. Der Euro-Bund-Future hatte nach den Fed-Aussagen seine Tagesgewinne zunächst ausgebaut. Am Donnerstag nun gab der Kurs wieder etwas nach.

Auch wenn die US-Notenbank ihre künftigen geldpolitischen Optionen offen gelassen habe, glaube er, dass der Straffungszyklus der Fed wahrscheinlich vorüber ist, sagte Charles Tan, Co-Anlagechef für Anleihen bei der US-amerikanische Fondsgesellschaft American Century Investments. Da dieerst kürzlich ein Mehrjahreshoch erreicht habe, trage der Anleihemarkt zusammen mit der Notenbank seinen Teil dazu bei, die finanziellen Bedingungen zu straffen.

