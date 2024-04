Deutsche Aktien fallen aufgrund von Fed-Aussagen und Spannungen im Nahen Osten

Die deutschen Aktien handelten am Freitag deutlich niedriger, da die Anleger auf die harten Aussagen der Federal Reserve -Vertreter und die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten reagierten. Gleichzeitig haben sich die deutschen Aufträge im Februar nach einem deutlichen Rückgang zu Jahresbeginn ausgeweitet, was darauf hindeutet, dass die Rezession relativ mild sein wird.

Die Aufträge verzeichneten im Februar ein monatliches Wachstum von 0,2 Prozent, im Gegensatz zum revidierten Rückgang von 11,4 Prozent im Januar, wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Allerdings war die Erholung schwächer als von Ökonomen prognostiziert, die ein Wachstum von 0,8 Prozent erwartet hatten. Im Jahresvergleich sanken die Industrieaufträge um 10,6 Prozent, nach einem Rückgang von 6,2 Prozent im Januar. Separate Daten zeigten, dass die deutschen Importpreise im Februar um 4,9 Prozent im Jahresvergleich gesunken sind. Die Exportpreise gingen im Februar um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Der Benchmark DAX fiel um 265 Punkte oder 1,4 Prozent auf 18.138, nachdem er am Vortag um 0,2 Prozent gestiegen war

