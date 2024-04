Deutlicher Anstieg der Straftaten in Deutschland

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei einem Bericht zufolge deutlich mehr Straftaten . Dabei erreichte 'gefährliche und schwere Körperverletzung ' einen neuen Höchststand. 'Konflikte werden schneller mit Fäusten statt mit Worten gelöst', kommentiert NRW-Innenminister Reul den Bericht. Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf 5,94 Millionen gestiegen.

Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2023 hervor, aus der die 'Welt am Sonntag' vorab zitierte und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag vorstellen will. Die Gewaltkriminalität erreichte demnach mit rund 215.000 Fällen den Höchststand seit 15 Jahren. Die Gewaltkriminalität nahm 2023 laut Bericht um 8,6 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Ein Hauptgrund sei, dass die 'gefährliche und schwere Körperverletzung' um 6,8 Prozent auf 154.541 Fälle stieg - die bislang höchste Fallzahl, zitierte die 'Welt am Sonntag' aus der Statisti

Straftaten Deutschland Gewaltkriminalität Körperverletzung

