Detroit Lions ziehen erstmals seit 2016 in die Playoffs ein

Die meisten Spieler der Detroit Lions waren noch nicht einmal geboren, als die Franchise das letzte Mal den Titel in der NFC North holte. Doch die schwarze Serie ist beendet: Mit einem 30:24 bei den Minnesota Vikings sind die Lions erstmals seit 2016 wieder in die Playoffs eingezogen. Und sind dank einer 11:4-Bilanz auch Divisionsieger, was sie zuletzt 1993 waren. "Das war wirklich wichtig für uns.

30 Jahre sind eine ziemlich lange Zeit, wenn man darüber nachdenkt", sagte der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown."Für uns war es klar. Es war zum Greifen nah. Es war hier. Das war eine Chance. Wir konnten sie nicht verstreichen lassen." St. Brown lieferte auf dem Weg zum historischen Meilenstein wie immer ab, fing Bälle für 106 Yards und einen Touchdown. Er steht damit bei 1.281 Yards und acht Touchdowns – und unterstrich einmal mehr, wie essenziell er für die Offense der Lions ist.





Power Ranking: Die besten und schlechtesten Teams der NBAsowie weitere Begegnungen in den Playoffs und den Finals live und exklusiv im deutschen Free-TV. Passend dazu hat-Experte Alex Vogel das aktuelle Power Ranking aller 30 Teams erstellt. (Stand: 22. Dezember)Der Zähler läuft weiter! 25 Niederlagen in Folge. Die Fans skandieren"Verkauft das Team!". Ganz schwierige Zeiten für Coach Williams und die Detroit Pistons. Motor City fehlt eine Niederlage zu einem Single-Season-Rekord. Cade Cunningham sagt, dass dieses Team nicht so schlecht ist. Doch, ist es.Das Wichtigste vorweg: Der ewige Negativ-Lauf ist bei den Spurs Geschichte. Insgesamt 18 Niederlagen in Folge waren es. Dann kamen die Lakers - ohne LeBron - und San Antonio konnte nach anderthalb Monaten wieder einen Sieg einfahren. Seither folgten jedoch zwei Niederlagen - mit einem jeweils schwachen Wembanyama.Die beste Woche der Saison für die Wizards. Siege bei den Blazers und Pacers. Dazu gute Auftritte bei den Suns und Kings. Washington wirkt insgesamt etwas stabiler. Das liegt daran, dass die Wizards plötzlich verteidigen

Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers 25:29Unfassbar wichtiger Sieg für die Buccanneers in der NFC South, mit dem kaum einer gerechnet hatte. Damit führen die Bucs jetzt die Division an. Der erste Platz sichert den Einzug in die Playoffs! Dazu trägt aber auch Falcons-Kicker Younghoe Koo bei. Der versemmelt gleich zwei Field Goals aus kurzer Distanz. Am Ende haben die Falcons nochmal die Chance auf den Sieg. Doch Wide Receiver Drake London wird kurz vor der Endzone gestoppt.

Ersatzspieler als Helden: Die Geschichten der Quarterback-VertretungenDer Ausfall des Starting-Quarterbacks führt oft zu Geschichten, in denen Ersatzspieler überraschend erfolgreich sind. In dieser Saison erleben wir solche Geschichten immer wieder. Wenn der Ersatzmann gut vorbereitet ist, kann die Hoffnung auf die Playoffs aufrechterhalten werden. Beispiele dafür sind Kenny Pickett von den Steelers, Anthony Richardson von den Colts und Joe Burrow von den Bengals.

Persönlicher Erfahrungsbericht: Das Leben mit einem NeugeborenenEin frischgebackener Vater teilt seine Erfahrungen und Erkenntnisse über das Leben mit einem Neugeborenen.

Nach Freigabe von RB Leipzig: Wechselt Timo Werner zu einem dieser Klubs?Was wird aus Leipzig-Stürmer Timo Werner (27)? Wegen Adduktorenproblemen verpasst er auch das Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Dortmund.

Freundschaft mit einem GefängnisinsassenEin Platz in Freiheit

