Destiny 2: Die finale Form DLC wird am 4. Juni veröffentlicht

Müssen Spieler länger warten als gewohnt. Die Finale Form erscheint am 4. Juni. Nächste Woche will Bungie den DLC vorstellen und zeigen, wofür die fleißigen Hüter gewartet haben. Nur noch zwei Monate trennen uns von den neuen Inhalten. Am Dienstag, dem 9. April 2024, enthüllt Bungie Die finale Form in einem Livestream. Die Gameplay-Vorschau beginnt um 18:30 Uhr deutscher Zeit.

Nachdem ihr einen Einblick in Die finale Form erhalten habt, zeigt Bungie auch noch den Launch-Trailer von Into the Light. Die Finale Form - oder The Final Shape, wenn ihr Englisch bevorzugt - wurde im November 2023 offiziell verschoben. Wie auch die vergangenen Erweiterungen sollte auch der letzte DLC im Februar erscheinen. Destiny 2 auf dem Weg ins Licht: Diese Inhalte kommen vor The Final Shape "The Final Shape ist der Höhepunkt der ersten zehn Jahre der Destiny-Geschichte und der unzähligen Stunden, die die Hüter des Spiels gemeinsam verbracht haben", so Bungie damal

Die fabelhafte Welt der Mathematik: Kann man die Form einer Trommel hören?Die Antwort auf diese Frage hat etliche spannende Anwendungen – von Spionage bis Quantengravitation. Doch bis heute birgt das mathematische Gebiet etliche Rätsel.

Der Kroos-Orbit nimmt Form an: So baut Nagelsmann die DFB-Elf für die EMBesseres Passspiel, mehr Balleroberungen, klare Struktur: Die Auftritte der Nationalmannschaft gegen Frankreich und die Niederlande waren mit Blick Richtung EM ein Mutmacher. Im Zentrum des DFB-Teams: Toni Kroos, um den herum Bundestrainer Julian Nagelsmann sein System entwickelt, wie die Daten zeigen.

Gratis auf Steam, PS5 und Xbox: EA verschenkt Die-Sims-DLCGIGA-Experte für Xbox, FIFA und Streaming.

Chef von Elden Ring stellt 5 von 8 neuen Waffentypen vor, die im DLC kommenDer Chef hinter Elden Ring spricht über die neuen Waffenarten vom kommenden DLC „Shadow of the Erdtree“. 5 sind schon bekannt.

Erster DLC für Cities: Skylines 2 bringt Fans auf die PalmeDer erste DLC für Cities: Skylines 2 kommt bei den Fans nicht gut an. Für 10 Euro fehlt es einfach an Inhalten.

Cities: Skylines II: Paradox schickt die Spieler-Wertungen per DLC auf TalfahrtMit einem neuen DLC für Cities Skylines II sorgt Paradox für Unverständnis bei Spielern. Satte 96 Prozent der Wertungen sind negativ.

