Der verrückteste Dune-Film, der nie gedreht wurde

Der verrückteste Dune-Film wurde nie gedreht, trotzdem hat er viele andere SciFi-Filme wie Alien beeinflusst. Erst kürzlich begeisterte der zweite Teil der neuen Dune-Filme das Kinopublikum. Aber schon in den 70er Jahren gab es einen Versuch, Frank Herberts Buch zu verfilmen. Leider wurde der Film, der durch und durch größenwahnsinnig werden sollte, aber nie gedreht.

Noch bevor sich David Lynch im Jahr 1984 an die Verfilmung des Science-Fiction-Klassikers von Frank Herbert wagte, unternahm der chilenische Regisseur Alejandro Jodorowsky einen Versuch. Der Filmemacher ist vor allem für seine stark surrealen Werke bekannt. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören „Der Heilige Berg“ und „El Topo“. Beide beeindrucken durch fantasievolle, farbenfrohe Bilder und teils verstörende Geschichten. Jodorowsky sah in Dune seine große Chance. Er wollte Herberts Buch nicht einfach nur fürs Kino adaptieren, sondern das Kino selbst dadurch revolutionieren

