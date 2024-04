Der Verhängnispfeil in Dragon's Dogma 2

In Dragon’s Dogma 2 könnt ihr euch in ziemlich spektakulären Kämpfen den unterschiedlichsten Feinden stellen. Manche dieser Duelle sind ziemlich schwierig, aber mit der richtigen Taktik und starker Ausrüstung sind sie zu stemmen. Allerdings gibt es auch eine Waffe, mit der jeder Kampf innerhalb von Sekunden erledigt ist: Der „Unmaking Arrow“, oder auf Deutsch „Verhängnispfeil“, macht in der Community seit dem Release von Dragon’s Dogma 2 die Runde, denn er ist recht speziell.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer In der Item-Beschreibung des Pfeils ist der wichtigste Punkt enthalten: Es heißt, er solle augenblicklich töten, wenn er trifft. Dass dies bei nahezu jedem Feind zutrifft, beweisen mittlerweile jede Menge Erfahrungen von Spielern, die man auf YouTube finden kann. Selbst der finale Boss des Spiels fällt dem Pfeil zum Opfe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dragon's Dogma 2 heißt im Spiel gar nicht Dragon's Dogma 2Die Zwei aus dem Titel fehlt sowohl im Hauptmenü als auch in der Einblendung im Prolog. Warum das so ist, erklären wir im Artikel. Aber Vorsicht:...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Dragon's Dogma 2: Der neue Patch fixt einen der größten Kritikpunkte des SpielsDas neue Update für Dragon's Dogma 2 visiert einige der größten Kritikpunkte des Rollenspiels an. Einige Spieler müssen sich jedoch noch etwas...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Dragons Dogma 2 hat morgen Release – Uhrzeit, Preis und alles Wichtige in 2 MinutenDragon’s Dogma 2 kann ab morgen gespielt werden. Wir haben alle wichtigen Informationen zum Release für euch zusammengefasst.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Dragons Dogma 2 hat morgen Release – Uhrzeit, Preis, Preload und alles Wichtige in 2 MinutenDragon’s Dogma 2 kann ab morgen gespielt werden. Wir haben alle wichtigen Informationen wie Uhrzeit, Preis und Preload für euch zusammengefasst.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Dragons Dogma 2 hat heute Release – Uhrzeit, Preis, Preload und alles Wichtige in 2 MinutenDragon’s Dogma 2 kann ab heute gespielt werden. Wir haben alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Dragons Dogma 2 hat heute Release – Uhrzeit, Preis, Preload und alles Wichtige in 2 MinutenDragon’s Dogma 2 kann ab heute gespielt werden. Wir haben alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »