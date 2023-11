Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Berlin angekommen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist heute in Berlin angekommen. Besuche des türkischen Präsidenten in Deutschland waren in jüngster Zeit nie einfach. Jetzt erschwert seine geradezu israelfeindliche Haltung die Gespräche. Alle Entwicklungen finden Sie im Newsticker.Er sagt weiter: „Ein weiteres wichtiges Thema ist die Situation im Nahen Osten. Die Bundesregierung verurteilt den Angriff der Hamas. Wer Deutschland kennt, unsere Solidarität mit Israel steht außer Frage.

Gleichzeitig gilt, dass jedes Leben gleich viel wert ist. Auch das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza bedrückt uns. Seit Jahrzehnten gehört Deutschland zu den größten Gebern humanitärer Hilfe." Scholz beginnt sein Statement: „Es ist gut, Herr Präsident, dass wir die Gelegenheit haben, direkt miteinander zu sprechen. Uns beschäftigen beide die Krisen derzeit in der Welt."

Avihai Brodutch, Batsheva Yahalomi Cohen und Gilad Korngold (von links) sind Angehörige von Kindern, die vermutlich von der Hamas verschleppt wurden. In Berlin hoffen sie auf Unterstützung von der deutschen Politik. Vor mehr als 40 Tagen haben Hamas-Terroristen etwa 240 Menschen entführt, auch viele Kinder. Die Angehörigen können ihre Verzweiflung kaum in Worte fassen. Mit ihren beiden Töchtern im Pyjama über Felder gerannt, um den Hamas-Terroristen zu entkommen, sagt Batsheva Yahalomi Cohen. Dabei trug die junge Frau ihre 20 Monate alte Tochter auf dem Arm. Ihre ältere Tochter, 10, rannte neben Cohen. Wenn ihnen die Kraft ausging, legten sie sich aufs Feld – in der Hoffnung, für tot gehalten zu werden, sollten die Terroristen auftauchen. So erzählt es Cohen am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz im Haus der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin auf Englisch

