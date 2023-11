Der türkische Präsident kommt nach Berlin

Der türkische Präsident kommt nach fast drei Jahren erstmals wieder nach Berlin. Von Menschen mit türkischen Wurzeln wird häufig erwartet, dass sie sich eindeutig zu Erdogan positionieren. Das fällt einigen durchaus schwer. Eigentlich habe er eine Prämisse, sagt der Betreiber einer Änderungsschneiderei in Berlin-Schöneberg: Über Religion, Geld oder Politik spricht er als Geschäftsmann nicht.

Doch immer wieder käme auch unter seinen Kundinnen und Kunden die Frage auf, ob er nun für oder gegen Erdogan sei. "Wenn ich dann sage, dass ich Erdogan für einen guten Präsidenten halte, habe ich schon Angst, dass manche nicht mehr als Kunden hierherkommen." Der 43-Jährige trägt die Haare zu einem Dutt, das gelbe Maßband baumelt um seinen Hals. Vor knapp 15 Jahren kam Ercan Demir aus der Türkei nach Deutschland – fast genauso lange besitzt er sein eigenes Geschäft, die Haupteinnahmequelle für die vierköpfige Familie. Über 2.000 Kilometer liegen zwischen Berlin und Ankara. Zwar verfolgt Ercan Demir, was in der Türkei passier

:

AİRLİNERS_DE: Mitglieder der Bundesregierung fliegen oft mit der Flugbereitschaft der BundeswehrMitglieder der Bundesregierung nutzen die Flugbereitschaft der Bundeswehr für offizielle Missionen und benötigen daher keine Vielfliegerprogramme der Airlines.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Berlin: Volkspark Friedrichshain – wird der Zugang zur 1848er-Revolution in den Wald verlegt?Friedhof der Märzgefallenen in Berlin -Friedrichshain: Statt des Containers über der Straße soll eine Villa im Wald Deutschland als Besucherzentrum dienen. Volkspark Friedrichshain Berlin

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

RBB24: Anstieg der Beratungsanfragen von Selbstständigen in BerlinDie Schuldnerberatung der Stadtmission Berlin hat in den letzten Wochen einen enormen Anstieg an Beratungsanfragen festgestellt. Selbstständige müssen große Anteile ihrer Coronahilfen zurückzahlen. Manche führt das in die Insolvenz.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

MORGENPOST: Union Berlin hat in der Krise einen großen GewinnerWährend bei Union Berlin die sportliche Talfahrt anhält, kann der Fußball-Bundesligist auf einem anderen Feld ordentlich punkten.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Unterschied zwischen dem GEG und dem EnEfGIm vergangenen Sommer hat es vor allem eine Neuerung immer wieder in die Schlagzeilen geschafft: der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Bei den Haushalten könnte es unbeliebter nicht sein, aber auch in den Kreisen der Heizungs- und Kältetechniker) tatsächlich ein geringeres Problem im Vergleich zur generellen Energiekrise", sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Dr. Achim Dercks, immit der Berlin er Zeitung. Das neue Energieeffizienzgesetz (EnEfG) bereite den Unternehmen viel mehr Sorge. Ist das wirklich der Fall? Wir haben bei der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK Berlin ) und dem Unternehmensnetzwerk Motzener Straße nachgefragt.Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem GEG und dem EnEfG? Ersteres betrifft die Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude bezüglich des Energieverbrauchs und der Nutzung von erneuerbaren Energien

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

INVESTİNGDE: US-Aktien-Futures gemischt, Anleger beobachten US-StaatsanleihenDie US-Aktien-Futures gehen gemischt in den letzten Handelstag der Woche, weil viele Anleger derzeit ein waches Auge auf die Entwicklung bei den US-Staatsanleihen haben. Außerdem steht die weitere Entwicklung der Zinssätze in den USA erneut im Fokus, nachdem Fed-Präsident Jerome Powell eine vielbeachtete Erklärung abgegeben hatte. Andernorts wurde der Handel am US-Anleihemarkt durch einen Cyberangriff auf Chinas größten kommerziellen Kreditgeber nach Vermögenswerten gestört. Derweil stimmt Apple (NASDAQ:) einem Vergleich in Höhe von 25 Millionen Dollar zu, der sich auf Klagen bezüglich seiner Einstellungspraxis für US-Einwanderer bezieht.Die wichtigsten Wall-Street-Indizes schlossen gestern durchgehend im Minus. Grund war die schlechte Stimmung unter den Anlegern, die den neuesten Kommentar von Fed-Präsident Jerome Powell zum geldpolitischen Kurs der US-Notenbank verdauen mussten. Der S&P 500 schloss 0,8 % tiefer und beendete damit seine längste Serie von Zugewinnen über mehrere Tage seit zwei Jahren

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »