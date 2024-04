Der Tränenmacher stürmt die Filmcharts bei Netflix

Seit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Film e und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um "Star Wars" - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft. „ Der Tränenmacher “ stürmt die Film charts bei Netflix . Kommt nun sogar „ Der Tränenmacher 2“? Wahrscheinlicher scheint uns die Adaption eines anderen Werkes von Erin Doom, die erst dank TikTok zur Bestseller-Autorin wurde.

In Deutschland stieg der Romantik-Thriller mit vielen Mystery- und Suspense-Elementen auf dem dritten Platz der Filmcharts ein. In zahlreichen Ländern konnte sich die Romanadaption sogar auf die Spitzenposition setzen. Die in düsteren Bildern mit Gothic-Anklängen erzählte Geschichte handelt von einer 17 Jahre alte Waisen, die von einer vermögenden Familie adoptiert wird. Die nimmt allerdings auch noch einen gleichaltrigen Waisenjungen bei sich auf, den sie absolut nicht leiden kann und vor dessen düsterer Aura sie förmlich Angst ha

