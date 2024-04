Der Teufelskomet 12P/Pons-Brooks am Nachthimmel sichtbar

Seine Bezeichnung 12P/Pons-Brooks ist weniger spannend, als der Beiname « Teufelskomet ». Der für seine hellen Gas- und Staubausbrüche bekannte Eis- und Staubbrocken ist derzeit noch am Nachthimmel zu sehen. Den milchigen Lichtfleck mit grünlich schimmerndem Schweif zu entdecken, ist allerdings gar nicht so einfach. Und wer schöne Fotos vom « Teufelskomet en» machen will, muss ein wenig Ausrüstung organisieren.

Finde den richtigen Beobachtungsort Der 12P/Pons-Brooks ist derzeit am westlichen Horizont zu sehen und wird voraussichtlich bis Mitte April auf der Nordhalbkugel sichtbar sein. Am besten lässt er sich laut Simon Plate vom Potsdamer Urania-Planetarium gegen 21 Uhr beobachten und fotografieren. Nach Möglichkeit wählt man dazu einen dunklen Ort mit wenigen Lichtquellen in der Umgebung. Der hell leuchtende Jupiter dient als Orientierungshilfe. Etwas weiter unten, eine Handbreit über dem Horizont, ist der Komet mit etwas Glück als verschwommener, grauer Fleck zu sehe

Komet 12P/Pons-Brooks Teufelskomet Nachthimmel Beobachtung Fotos

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Teufelskomet“ rast Richtung Erde – 12P/Pons-Brooks ist größer als der Mount EverestEin kosmisches Highlight erobert die Nacht: Der Komet 12P/Pons-Brooks, bekannt für seine einstigen 'Teufelshörner', zeigt sich jetzt von einer anderen Seite. Ohne spezielle Ausrüstung, nur mit einem Fernglas bewaffnet, können Himmelsbeobachter diesen Himmelskörper jetzt in seinem vollen Glanz erleben.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

„Teufelskomet“ rast Richtung Erde – 12P/Pons-Brooks ist größer als der Mount EverestEin kosmisches Highlight erobert die Nacht: Der Komet 12P/Pons-Brooks, bekannt für seine einstigen 'Teufelshörner', zeigt sich jetzt von einer anderen Seite. Ohne spezielle Ausrüstung, nur mit einem Fernglas bewaffnet, können Himmelsbeobachter diesen Himmelskörper jetzt in seinem vollen Glanz erleben.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Teufelskomet“ rast Richtung Erde – 12P/Pons-Brooks ist größer als der Mount EverestEin kosmisches Highlight erobert die Nacht: Der Komet 12P/Pons-Brooks, bekannt für seine einstigen 'Teufelshörner', zeigt sich jetzt von einer anderen Seite. Ohne spezielle Ausrüstung, nur mit einem Fernglas bewaffnet, können Himmelsbeobachter diesen Himmelskörper jetzt in seinem vollen Glanz erleben.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Teufelskomet“ rast Richtung Erde – 12P/Pons-Brooks ist größer als der Mount EverestEin kosmisches Highlight erobert die Nacht: Der Komet 12P/Pons-Brooks, bekannt für seine einstigen 'Teufelshörner', zeigt sich jetzt von einer anderen Seite. Ohne spezielle Ausrüstung, nur mit einem Fernglas bewaffnet, können Himmelsbeobachter diesen Himmelskörper jetzt in seinem vollen Glanz erleben.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

„Teufelskomet“ 12P/Pons-Brooks nähert sich der Erde – jetzt ist die beste BeobachtungszeitEin kosmisches Highlight erobert die Nacht: Der Komet 12P/Pons-Brooks, bekannt für seine einstigen 'Teufelshörner', zeigt sich jetzt von einer anderen Seite. Ohne spezielle Ausrüstung, nur mit einem Fernglas bewaffnet, können Himmelsbeobachter diesen Himmelskörper jetzt in seinem vollen Glanz erleben.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

„Teufelskomet“ 12P/Pons-Brooks nähert sich der Erde – jetzt ist die beste BeobachtungszeitEin kosmisches Highlight erobert die Nacht: Der Komet 12P/Pons-Brooks, bekannt für seine einstigen 'Teufelshörner', zeigt sich jetzt von einer anderen Seite. Ohne spezielle Ausrüstung, nur mit einem Fernglas bewaffnet, können Himmelsbeobachter diesen Himmelskörper jetzt in seinem vollen Glanz erleben.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »