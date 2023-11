Der Start ins Leben: Frühchen und ihre Herausforderungen

Der Start ins Leben – gerade für Frühchen eine Herausforderung. Können die neuesten Forschungen zeigen, was wir alle brauchen, um gut ins Leben zu starten? Heute kommt etwa jedes zehnte Neugeborene in Deutschland zu früh auf die Welt – so viele wie noch nie. Was braucht es für die optimale Entwicklung eines Kindes? Biologin Jasmina Neudecker begibt sich auf Spurensuche. Oft wiegen sie nicht mehr als ein paar Hundert Gramm – eine Handvoll Leben.

Doch die Kleinen haben heute viel bessere Überlebenschancen als noch vor 30 Jahren, denn die Medizin hat in den vergangenen Jahrzehnten riesige Fortschritte gemacht. Auf der Frühchenstation der Kinderklinik Dritter Orden in Passau, einer der modernsten Kinderkliniken weltweit, erfährt Jasmina hautnah, wie Mediziner um das Leben von Neugeborenen kämpfen. Dazu gehört nicht nur die Versorgung in Hightechbrutkästen, sondern auch die Einbindung der Eltern: Denn inzwischen weiß man, wie wichtig diese für das Überleben is





