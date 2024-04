Der Stadtteil Ruhrort und seine Ziele

Der Stadtteil Ruhrort ist bekannt für Hafenkneipen und Tatort-Kommissar Schimanski . Doch nun hat man sich in Duisburg ein einmaliges Ziel gesetzt: Der Stadtteil Ruhrort ist bekannt für Hafenkneipen und Tatort-Kommissar Schimanski . Doch nun hat man sich in Duisburg ein einmaliges Ziel gesetzt: m Neumarkt im Duisburg er Stadtteil Ruhrort steht ein Stromkasten mit einem Graffito drauf, das man für einigermaßen retro halten kann.

Wohin im Frühling? Natürlich nach Süden! Vom Bummeln in Mantua über das Blütenmeer im Apennin bis an die Vulkane von Salina: besondere Tipps für die nächste Reise.Das bisschen Schimmel kann man wegschneiden - oder? Eine Expertin darüber, wie aussagekräftig das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, wer bei Schimmel besonders vorsichtig sein muss und bei welchen Anzeichen man Gemüse nicht kaufen sollte.In den Foren der Gaming-Plattform Steam vernetzen und radikalisieren sich Rechtsextreme. Die Politik kennt das Problem. Und unternimmt fast nicht

Ruhrort Duisburg Ziel Hafenkneipen Tatort-Kommissar Schimanski Stromkasten Graffito Retro Frühling Süden Mantua Blütenmeer Apennin Vulkane Salina Schimmel Mindesthaltbarkeitsdatum Gemüse Foren Gaming-Plattform Steam Rechtsextreme Politik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SZ_Muenchen / 🏆 86. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Abendlicher Großeinsatz der Paderborner Feuerwehr im Stadtteil ElsenIn einem Mehrfamilienhaus an der Meßdornstraße kam es zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Schimmel im Winter in der Wohnung - das können Sie jetzt tun​Plötzlich sind sie da: schwarze Flecken. Den Schimmel sollten Sie unbedingt schnell entfernen, denn er kann krank machen. Was Sie tun können.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Tuffi: Der Elefant, der aus der Wuppertaler Schwebebahn sprangDie Kriminalitätszahlen in NRW sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. 1,37 Millionen Fälle zählte die Polizei im Jahr 2022.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Tuffi: Der Elefant, der aus der Wuppertaler Schwebebahn sprangDie Kriminalitätszahlen in NRW sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. 1,37 Millionen Fälle zählte die Polizei im Jahr 2022.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »