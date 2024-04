Der Sachsenring: Eine Motorsport-Tradition seit 1927

Der 26. Mai ist für Hohenstein-Ernstthal ein ganz besonderes Datum: An jenem Tag des Jahres 1927 dröhnten dort erstmals die Rennmotoren. So auch nach einer sechsjährigen Pause 1996 auf dem damals neuen Sachsenring .Nach dem Aus des alten Straßenkurses wurde es ruhig um den Sachsenring , doch am 26.Mai 1996 legten umtriebige Motorsport enthusiasten eine Punktlandung hin und weihten die neue Rennstrecke mit den Läufen zur Deutschen Motorradmeisterschaft sowie der Pro Superbike ein.

Vorausgegangen war ein langes und zähes Ringen um die Fortsetzung der Motorsport-Tradition in Hohenstein-Ernstthal. 1927 wurde 1. Badberg-Vierecks-Rennen dort ausgetragen, zehn Jahre später erhielten die als Rennstrecke genutzten öffentlichen Straßen am westlichen Stadtrand den Namen Sachsenrin

