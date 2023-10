Der PRIX EUROPA steht auf für die Öffentlich-Rechtlichen / Ehrenpreis für ukrainische Journalistinnen und Journalisten

Am Freitagabend wurden die 16 PRIX EUROPA 2023 Awards im Roten Rathaus in Berlin vor einem internationalen Medienpublikum vergeben. Ausgezeichnet wurden die Besten Europäischen Audio, Digital Media und TV/Video Produktionen. Nominiert waren 181 Programme aus 27 Ländern. Den Jurygruppen gehörten insgesamt 227 europäische Medienschaffende an. Außerdem wurden zwei Nachwuchspreise verliehen.

Eröffnet wurde die festliche Galaveranstaltung von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner. Dann übergab Moderator Tolga Akar das Wort an Dr. Katja Wildermuth:"Freier, unabhängiger Qualitätsjournalismus ist heute notwendiger denn je. Unser demokratischer Dialog ist auf eine gemeinsame Faktenbasis angewiesen.

Zuerst wurden in allen Genres die Serien ausgezeichnet: Die beste investigative Audioserie des Jahres heißt The Mystery und kommt aus Dänemark. Im dokumentarischen Audiobereich wurde dienorwegische Radioserie Shit Town, Trondheim prämiert. Beste Hörspielserie darf sich ab sofort Before-After: Anna Lindh 2003 aus Schweden nennen. Die belgische Produktion Miracle N°71 wurde zur besten Dokumentarfilmserie ernannt. headtopics.com

Anschließend wurde es musikalisch: die Auszeichnung als bestes Musikprogramm ging nach Finnland für Music Documentary: Ánnámáret. Als nächstes wurde der PRIX EUROPA IRIS Award für das beste Fernsehprogramm über kulturelle Vielfalt vergeben. Er ging in die Niederlande für den Dokumentarfilm Shabu. Weiter ging es mit dem besten Online-Medien-Projekt, The Bomb aus Norwegen, und dem besten interaktiven Medienprojekt: dem tschechischen Chess Game.

Dann durfte der Nachwuchs auf die Bühne: Elena Dikomitis aus den Niederlanden und die Deutsche Alexandra Kurt, die im letzten Jahr die beiden Student Awards PRIX EUROPA Rising Star Audio und Video gewonnen hatten, verkündeten, wer sich über die zwei Nachwuchspreise in diesem Jahr freuen darf: Die beiden Deutschen Irene Schulz für ihr Audio-Projekt Kleine Klaus 16 und Bernhard Wohlfahrter für sein Video-Projekt Lucky Day. headtopics.com

Weiterlesen:

FN_Nachrichten »

Union Berlin in der Krise nach Niederlage in der Champions LeagueNach der neunten Niederlage in Serie schrillen die Alarmglocken in Berlin-Köpenick immer lauter. Neben dem Platz sorgten bei der CL-Partie gegen Neapel auch zwei Neuzugänge für Störgeräusche und verdeutlichten nach Meinung der Sky Experten das Kern-Problem von Union Berlin. Weiterlesen ⮕

Hier in Berlin entsteht eines der modernsten Quartiere der WeltGroße Vergangenheit, größere Zukunft! Für 1,3 Milliarden Euro entsteht am Spreeufer eins der modernsten Quartiere der Welt. Weiterlesen ⮕

Ruben Schott zu Bundesligastart der Berlin Volleys als Kapitän: „Der nächste Schritt“Der Volleyball-Nationalspieler Ruben Schott im Interview über die Olympia-Qualifikation, seinen Atzen Georg Grozer und sein neues Amt als Kapitän der BR Volleys. Weiterlesen ⮕

Von der Leyens Milliarden-Forderung: Berlin in der ZwickmühleDie Forderung von EU-Kommissionschefin von der Leyen, zusätzliche Milliarden nach Brüssel zu überweisen, bringt die Bundesregierung in die Bredouille – aus zwei unterschiedlichen Gründen. Weiterlesen ⮕

Solidaritätsaktion der Jüdischen Gemeinde zu Berlin für Geiseln der HamasMit einer Solidaritätsaktion erinnerte die Jüdische Gemeinde zu Berlin am Freitag an die Geiseln in der Gewalt der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. 220 Stühle blieben am Schabbat-Tisch vor dem Gemeindehaus an der Fasanenstraße leer. Auch die Namen der Entführten wurden verlesen. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, sagte, die Familien der von der Hamas verschleppten Geiseln erlebten einen kaum vorstellbaren Albtraum. Daher sei es wichtig, ein Zeichen der Solidarität zu senden.Kultursenator Joe Chialo (53, CDU) forderte eine sofortige Freilassung der Entführten. Beide dankten auch der Berliner Polizei, die Tag und Nacht im Einsatz sei, um jüdisches Leben zu schützen. Weiterlesen ⮕

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Weiterlesen ⮕