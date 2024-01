Der perfekte Überblick über Rohstoffe und Edelmetalle

Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche! Mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Das neue Jahr könnte so etwas wie ein Wendejahr werden was die physische Versorgung der Weltwirtschaft mit Rohstoffen anbelangt.

Wie Warren Buffet immer sagt: Genau das könnte uns nun bei den Rohstoffen bevorstehen. Silber im Jahr 6 des Defizits, Uran im Defizit für lange Zeit, Zinn dreht ins Defizit, Platin und Palladium auf dem Weg ins Defizit und Kupfer sieht physisch katastrophal aus. Lassen Sie sich nicht von den gedrückten Futuresnotierungen blenden. Das ist nur Papier. Wir sehen nun den Start eines neuen Rohstoffsuperzyklus für viele Jahre bis zum Ende des Jahrzehnts. Vor allem Uran wird weiter ansteigen, da keine Deals zustande kommen und der Markt ausgetrocknet ist





