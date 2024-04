Der pensionierte Bauunternehmer hilft seiner Nachbarin

Der pensionierte Bauunternehmer Arno Adelmann lebt zusammen mit seiner umsichtigen Haushälterin Nancy in einer stattlichen Villa am Bodensee. Auf den ersten Blick wirkt der 77-jährige Kauz durchaus ein wenig verschroben. Er schießt zum Beispiel mit seiner doppelläufigen Schrotflinte auf Maulwurfshügel, weil diese ihm seinen schönen Rasen verschandeln. Letztlich aber hat er das Herz auf dem rechten Fleck - auch nach dem Infarkt vor drei Jahren.

Als er mit ansehen muss, wie seine neue Nachbarin Ina bei ihrer Renovierung von einer zwielichtigen Baufirma eiskalt über den Tisch gezogen wird, bietet er der netten Apothekerin seine großzügige Unterstützung an. Arno lässt die alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter Caro in seiner ohnehin fast leer stehenden Villa wohnen, bis deren baufälliges Haus fachgerecht hergerichtet is

Pensioniert Bauunternehmer Nachbarin Hilfe Villa Renovierung

