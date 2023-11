Der Pencil Skirt - ein Klassiker unter den Kleidungsstücken

Der Pencil Skirt ist neben dem kleinen Schwarzen ein absoluter Klassiker unter den Kleidungsstücken. GALA zeigt Ihnen, was Sie beim Styling unbedingt beachten sollten. Ein Pencil Skirt, zu deutsch Bleistiftrock, kann wahre Wunder bewirken, wenn er richtig gestylt und kombiniert wird. Neben den Fashionbasics, wie das kleine Schwarze, die Jeans und das einfache weiße T-Shirt, gehört der Pencil Skirt ebenfalls zu den Kleidungsklassikern.

Und er ist so leicht für diverse Anlässe zu optimieren!Wichtig ist bei der Wahl eines Bleistiftrocks als neues Fashion-Must-Have hauptsächlich die Körpergröße. Kleinere Menschen mit etwas mehr Kurvenvolumen können schnell gestaucht wirken, wohingegen man sich bei Frauen mit langer Körperform keine Sorgen machen muss. Hier ist ein guter Hinweis, darauf zu achten, dass der Rock die richtige Länge für Sie hat. Sind Sie vom Typ her eher kleiner, empfiehlt es sich, auf einen Pencil Skirt zu setzen, der kurz oberhalb des Knies endet, um effektiv gestreckt zu werde

:

VOGUE_GERMANY: Ein VOGUE-Leitfaden der besten Weihnachtsgeschenke von AmazonWir alle kennen das: Die Feiertage und Wintergeburtstage stehen vor der Tür und in der letzten Minute müssen noch ein paar Geschenke besorgt werden. Kein Grund zur Panik – dank des schnellen Versands von Amazon Prime haben Sie noch etwas Zeit, um wirklich durchdachte Geschenke zu besorgen, die den Reisenden in Ihrem Leben gefallen werden. Der Black Friday steht außerdem vor der Tür, also je früher Sie Ihren Einkaufswagen vorbereiten, desto besser. Wir haben bei Amazon nach den besten Geschenken gesucht – von Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung bis hin zu Beauty-Geschenken und Reisetaschen ist für jede:n auf der Einkaufsliste etwas dabei. Wir haben eine Vielzahl an Geschenken in verschiedenen Preisklassen zusammengestellt, darunter technische Geräte, Koffersets, Campingzubehör, kuschelige Decken und vieles mehr, damit Sie das perfekte Geschenk finden. Scrollen Sie weiter, um die besten Last-Minute-Geschenke zu finden, die Sie auf Amazon kaufen können, oder springen Sie direkt zu einer bestimmten Rubrik

BODYHİİTWORKOUT: Übungen gegen BH-Beulen: So werden Sie sie los!Selbst die fittesten Frauen können sich über die lästigen Beulen ärgern, die sich an den Seiten des BHs abzeichnen. Oder durch den Ärmel des Lieblingstanktops. Oder durch den Ausschnitt eines wunderschönen trägerlosen Kleides! Die hässliche Wahrheit ist, dass BH-Beulen einer Frau sofort ihr Outfit und ihr Selbstvertrauen in Frage stellen können. Also, was können wir dagegen tun? Nun, wenn Sie Ihr Selbstvertrauen stärken und diesen Sommer endlich Tube Tops und luftige ärmellose Kleider tragen möchten, haben wir eine Liste der besten Übungen gegen BH-Beulen, um Ihre Schultern zu straffen, Ihre Brust zu stärken und Ihren Rücken zu formen, damit Sie sich von den Schrecken der BH-Beulen verabschieden können!

DERSPİEGEL: Das Leben von Frauen in Afghanistan unter der Herrschaft der TalibanDie Taliban wollen Frauen in Afghanistan unsichtbar machen. Eine Gruppe Journalistinnen wehrt sich dagegen: Sie haben ein Onlinemagazin gegründet und berichten über den Alltag in dem Land – trotz ständiger Bedrohungen.

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

BUNTE: Das Sommerhaus der Stars: Verdiente Sieger – wenn auch nicht die der HerzenDrei Spiele stehen in der letzten Folge von 'Das Sommerhaus der Stars' an. In allen drei gibt es Kämpfe auf Augenhöhe. Doch nur ein Paar kann gewinnen.

NTVDE: Autobranche vor Herkulesaufgabe: Der Stellenabbau bei VW und Conti ist nur der AnfangDie Elektromobilität gewinnt immer mehr an Fahrt. Zigtausende Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie dürften in der Folge entfallen. Die Hersteller könnten so laut Experten zur Konkurrenz aus dem Ausland aufholen - aber nur unter einer 'Überlebensbedingung'.

