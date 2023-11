Der Niedergang von René Benko macht deutlich, wie gefährlich es für Unternehmer ist, Transparenz und Kontrolle zu verweigern. Sie schaden sich damit selbst. Der Immobilienunternehmer René Benko braucht dringend Geld. Der Fall Benko zeigt, wie gefährlich es für Unternehmer ist, Transparenz und Kontrolle zu verweigern. Sie schaden sich damit selbst. Der Fall des Immobilien- und Handelsunternehmers René Benko entwickelt sich zu einer der spektakulärsten Schieflagen in Europa.

In den großen Innenstädten ist der Österreicher mit Kaufhäusern und Bauprojekten prominent vertreten. Seine Signa beziffert den Bruttovermögenswert ihrer Immobilien auf 27 Mrd. Euro. Hinzu kommen die Kaufhauskette Galeria, das KaDeWe, die Beteiligungen an der Schweizer Globus-Kette und milliardenschwere Entwicklungsprojekte, die allerdings im Wesentlichen nur als Plan existieren. Noch weiß man nicht, wie tief die Finanzlöcher sind, die gestopft werden müssen. Die Erfahrung lehrt, dass in solchen Fällen meist mehr im Argen liegt als anfangs vermute

