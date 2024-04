Der neue Lexus LM: Ein rollender Superlativ

GRIP- Testfahrer Matthias Malmedie und Luxusauto -Experte Hamid Mossadegh nehmen den sündhaft teuren Premium-Van genau unter die Lupe. Außerdem: „Natur pur oder Schampus-Mobil - Andreas Raulf und Detlev Steves testen Camper“ und „Hamids Goldstücke – Porsche 918 Spyder“ Der neue Lexus LM ist in jeder Beziehung ein rollender Superlativ - ein Mega-Luxus-Shuttle der Edelmarke von Toyota, das in Sachen Komfort selbst die7er in den Schatten stellen soll.

Das alles garniert mit dem üppigen Platzangebot eines Großraum-Vans. Die Ausstattung mit einzelnen Liegesitzen hinten wie im Privat-Jet gibt es zum Preis von mindestens 122.700 Euro als 350h mit 250 PS. „Naja, viel Leistung ist das nicht“, werden manche sagen – aber bei diesem Gerät kommt es nicht auf Tempo, sondern auf Luxus und Komfort an. Mehr davon geht aktuell kau

Lexus LM Premium-Van Luxusauto Testfahrer Komfort

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Renten-Politik der Ampel ist ein „teures Wahlgeschenk“: „Ein Pflaster auf mehrfache Knochenbrüche“Das lang ersehnte Rentenpaket II kündigt einen Paradigmenwechsel an, indem es auf Aktienrente setzt, um das Rentenniveau bis in die 2030er-Jahre zu sichern und die Finanzierung zu stärken

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Renten-Politik der Ampel ist ein „teures Wahlgeschenk“: „Ein Pflaster auf mehrfache Knochenbrüche“Das lang ersehnte Rentenpaket II kündigt einen Paradigmenwechsel an, indem es auf Aktienrente setzt, um das Rentenniveau bis in die 2030er-Jahre zu sichern und die Finanzierung zu stärken

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Renten-Politik der Ampel ist ein „teures Wahlgeschenk“: „Ein Pflaster auf mehrfache Knochenbrüche“Das lang ersehnte Rentenpaket II kündigt einen Paradigmenwechsel an, indem es auf Aktienrente setzt, um das Rentenniveau bis in die 2030er-Jahre zu sichern und die Finanzierung zu stärken

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Renten-Politik der Ampel ist ein „teures Wahlgeschenk“: „Ein Pflaster auf mehrfache Knochenbrüche“Das lang ersehnte Rentenpaket II kündigt einen Paradigmenwechsel an, indem es auf Aktienrente setzt, um das Rentenniveau bis in die 2030er-Jahre zu sichern und die Finanzierung zu stärken

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »