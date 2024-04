Der neue Chef von PlayStation hat eine „aggressive“ Strategie für mehr Profit – künftig weniger PS5-Exclusives? Seit dem 1. April 2024 ist Sony-Präsident Hiroki Totoki offiziell der CEO von PlayStation. Der neue Chef kündigte bereits im Februar an, den Gaming-Bereich von Sony profitabler machen zu wollen. Offenbar will man künftig mehr auf Multi-Plattform und weniger auf exklusive Titel für die PS5 setzen.PlayStation-CEO Jim Ryan hat seinen Posten nach 5 Jahren aufgegeben. Am 1.

April 2024 übernahm Hiroki Totoki als Interimschef. Der Tag ist hierzulande zwar vor allem mit Scherzen verknüpft, markiert in Japan allerdings den Start des neuen Fiskaljahrs. Er soll Ryans Rolle übernehmen, bis ein dauerhafter Ersatz gefunden ist und wird dafür maßgeblich mit dem Management-Team von Sony Interactive Entertainment zusammenarbeiten.Totoki ist seit 1987 bei Sony und hatte in dieser Zeit schon viele Rollen innerhalb des Unternehmen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

– Chef von PlayStation sagt, PS5 sei auf dem Weg, Sonys erfolgreichste Konsole zu werdenDer Boss von PlayStation, Jim Ryan, geht nach 30 Jahren bei Sony in den Ruhestand. Er schaut sehr zufrieden auf sein Werk.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Chef von PlayStation sagt, die PS5 sei auf dem Weg, Sonys erfolgreichste Konsole zu werdenDer Boss von PlayStation, Jim Ryan, geht nach 30 Jahren bei Sony in den Ruhestand. Er schaut sehr zufrieden auf sein Werk.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

PS5 Pro: So viel besser sollen Spiele auf der neuen PlayStation tatsächlich seinMehr Frames, 4K und mehr: Sony-Dokumente sollen zeigen, welche Anforderungen die PS5 Pro an Spiele stellt. Außerdem kommt wohl ein eigener...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

PS1 bis PS5: So sahen die Kartons der PlayStation-Konsolen zu ihrem Launch ausDie PlayStation-Konsolen sind mit der PS5 mittlerweile schon bei ihrer fünften Generation angekommen. Aber welcher Karton, welche Originalverpackung...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Comeback für PlayStation-Klassiker: Landen eure Lieblingsspiele auf der PS5?GIGA-Experte für Horror, RPGs, Film und The Elder Scrolls.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »