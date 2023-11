Der Nahost-Konflikt belastet Beziehungen: Mein Freund Nasser und die Juden Unser Autor war entsetzt, als sein Studienfreund sagte, er träume davon, dass Israels Juden im Meer ersaufen. Heute muss er oft an ihn denken. In der Berliner Humboldt-Universität trafen sich unser Autor und sein Freund Nasser zum ersten Mal Foto: Kalaene/picture alliance Wie ich ihn kennengelernt habe, weiß ich nicht mehr genau. Wahrscheinlich war es in einem Pädagogik-Seminar an der Humboldt-Universität in Berlin.

Wir hatten beide mit Sprachproblemen zu kämpfen. Ich war gerade aus Bayern nach Berlin gezogen und wunderte mich immer, dass die anderen Kursteilnehmer lachen mussten, wenn ich etwas gesagt habe. Und Nasser tat sich sowieso schwer mit der deutschen Sprache. Er kam aus Jordanien, wie er mir erzählte, und lebte seit einem Jahr in Berlin. Nasser wurde so etwas wie mein erster Männerfreund in Berlin. Er war der erste Mann, mit dem ich mich intensiv über Körperpflege ausgetauscht habe. Aber nicht nur deshalb muss er mich für einen ziemlich ungepflegten Gesellen gehalten habe

:

ZDFHEUTE: Wie geht's weiter im Nahost-Konflikt?Gibt es noch Hoffnung auf eine Lösung? Nur nach dem Ende der Hamas und dem Rücktritt der Netanjahu-Regierung, sagt Professor Meron Mendel.reden - eine deutsche Debatte" wenden Sie sich gegen ein Schwarz-Weiß-Denken. In Deutschland gehe es häufig um die Frage, auf welcher Seite man stehe, auf der israelischen oder der palästinensischen. Ihr Buch kann als Plädoyer für mehr Differenzierung verstanden werden. Es ist im März 2023 erschienen. Die Massaker der Hamas am 7. Oktober sind eine Zäsur. Welche Gültigkeit haben Ihre Worte heute noch?: Meine Kritik galt der Polarisierung zwischen den beiden Lagern in der deutschen Debatte: 'Pro-Israel' einerseits, 'Pro-Palästina' andererseits. Es ist festzustellen, dass bei vielen Menschen dabei die Urteilskraft völlig aussetzt, zugunsten der vollständigen Loyalität zu einem Lager. Diese Problematik zeigte sich nach dem 7. Oktober deutlicher denn je.... ist Historiker, Publizist, Pädagoge

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

ZDF: Annalena Baerbock: Die Außenministerin im AmtFast ein Jahr lang hat das ZDF die erste Außenministerin Deutschlands beobachtet, ist ihr auf Reisen gefolgt und hat Weggefährten und Kritiker interviewt: „Mensch Baerbock! Die undiplomatische Diplomatin“ Heute Abend, 20.15 Uhr. Oder jetzt schon hier:

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »

RBB24: Der Krieg in Nahost und die Entwicklungen in Berlin und Brandenburg+++ Ermittlungen nach pro-palästinensischer Beschallung in Staatsbibliothek +++ Spranger verteidigt Demo-Verbote +++ Israeli in Berlin -Charlottenburg angegriffen +++ Alle regionalen Entwicklungen im Newsblog

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: DJ-Plattform wird diffamiert: Dancefloor-Boykott gegen JudenSie stoppten Propaganda, die auf die Auslöschung Israels abzielt. Nun wird die von zwei Israelis betriebene Berlin er DJ-Plattform HÖR angefeindet.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

NTVDE: Große Verzweiflung in Nahost: Baerbock: 'Lage ist zum Zerreißen'Während die EU eine 'sofortige' Kampfpause fordert, geht der Gaza-Krieg in unverminderter Härte weiter. Außenministerin Baerbock schätzt die aktuelle Lage düster ein und sieht ein Vorankommen nur in kleinen Schritten. Ein Waffenstillstand sei derzeit keine Option.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

BILD: Und Deutschland finanziert sie: UN-Lehrer feiern Massenmord an JudenEine neue Untersuchung zeigt: Mitarbeiter des UN-Hilfswerks in Gaza, das auch Deutschland mit vielen Millionen finanziert, bejubeln den Massenmord an Juden .

Herkunft: BILD | Weiterlesen »