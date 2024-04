Der Nahe Osten: Wie kann sich die Region aus der Logik von Schlag und Gegenschlag befreien?

Herr Gerlach, Terrorangriff der Hamas , Krieg in Gaza, die Konfrontation zwischen Israel und Iran : Wie kann sich der Nahe Osten aus der Logik von Schlag und Gegenschlag befreien?

Mir scheint, einige westliche Regierungen sind derzeit froh, dass sie sich mal wieder solidarisch mit Israel zeigen können. Der Krieg in Gaza machte ihnen das sehr schwer und bringt sie in Erklärungsnot.

Aber es gibt nach meinem Dafürhalten einen Unterschied zwischen einem einzelnen gezielten Luftschlag und dem massiven Raketenbeschuss eines Landes, bei dem Hunderte israelische Todesopfer in Kauf genommen wurden!Für das Regime in Teheran steht im Vordergrund: Inwiefern nutzt mir der Konflikt nach innen? Kann er meine Macht stabilisieren oder destabilisieren?Auf israelischer ebenso wie auf iranischer Seite versuchen Hardliner, ihre Regierungen zu einer härteren Gangart zu bewegen.

Was muss passieren, damit die Konfrontation zwischen Teheran und Jerusalem nicht völlig aus dem Ruder läuft?

