Der morgendliche Ablauf und die Essgewohnheiten des Star-Coaches

Das schwarze Heißgetränk ist Teil Wiegerts morgendlicher Routine. „Ansonsten mache ich ganz normal, was jeder macht. Zähne putzen, waschen, fertigmachen, ein bisschen zurechtkommen. Und wenn ich dann in die Küche gehe, ist das Erste, was angemacht wird, die Kaffeemaschine.“ Wie sieht’s mit Frühstück aus? „Ich frühstück e grundsätzlich nicht. Ich bin nicht der Frühstück styp. Das hat aber nichts mit Intervallfasten oder dergleichen zu tun.

Ich kann so früh noch nichts essen und habe auch keinen Hunger“, so Wiegert und fügt hinzu: „Bei mir geht das gegen 12 Uhr los. Ich mag Mittagessen von der Art und Weise auch mehr als das Frühstück.“Beim Essen selbst ist der Star-Coach unkompliziert. „Ich bin da ganz flexibel und es gibt nur wenige Sachen, die ich nicht esse. Mit Rosenkohl und Spargel kannst du mich jagen. Das war’s“, berichtet er lachend. Mittags gibt es oft einen Salat oder auch mal bloß ein Getränk. Das Highlight ist das Abendesse

Morgendlicher Ablauf Essgewohnheiten Star-Coach Frühstück Mittagessen Abendessen

