Der Mord an Max Ophuls

"Der gutaussehende Fahrer, Shalimar aus Kaschmir , blieb auf dem Bürgersteig stehen, vom Rückspiegel zu einem Insekt verkleinert, die Augen blitzende Schwerter. Im Aufzug hatte India gespürt, dass der Fahrer sie berühren wollte. Seltsam. Nein, seltsam war es nicht. Seltsam war nur, dass sein Verlangen kein sexuelles Verlangen zu sein schien. Als wäre sie nur eine Stellvertreterin, ein Zeichen. Dies war der letzte Tag, den sie mit ihrem Vater verbringen sollte.

Es geht um Max, den Vollblutpolitiker und Frauenheld, seinen Mörder, der sich „Shalimar der Narr“ nennt, seine Tochter India und um die Tragödie einer jungen Liebe. Sie schreibt sich ein in die historische Tragödie Kaschmirs, einst irdisches Paradies „mit Pfirsichhainen und Honigbienen“, so formuliert es Salman Rushdie, dessen Großeltern Kaschmiri waren.

"Alles war heutzutage Teil von etwas anderem. Russland, Amerika, London, Kaschmir. Unser Leben, unsere Geschichten strömten ineinander, gehörten nicht mehr uns allein, waren nicht länger einzig und individuell."Sir Salman Rushdie, geboren am 19. Juni 1947 in Bombay , zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der englischsprachigen Gegenwartsliteratur. Am 22. Oktober 2023 wird ihmverliehen.

„Mitternachtskinder“ über das Leben einer Familie zur Zeit der Unabhängigkeitsbewegung in Indien brachte Rushdie den internationalen Durchbruch und wurde mit dem Booker-Prize ausgezeichnet. 1988 erschienen „Die Satanischen Verse“ und waren für den damaligen Obersten Führer des Iran Anlass, gegen Rushdie eine Fatwa auszusprechen. Der Roman richte sich gegen den Islam, den Propheten und den Koran.

Mord Max Ophuls Ex-US-Botschafter Santa Monica Ermittlungen Kaschmir

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Feuer-Mord von Solingen vor Aufklärung: Ist der Macheten-Angreifer auch der Brandstifter?Der schreckliche Brand mit vier Toten in Solingen und ein Machetenangriff zwei Wochen später stehen in einem Zusammenhang. Das teilten die Ermittler mit.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Max Rinderle: Der Co-Trainer der Füchse BerlinMax Rinderle, der Co-Trainer der Füchse Berlin, wird für seine emotionale Rede gelobt, die das Team in der Endphase des Spiels gepusht hat.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Yuki Tsunoda - Der Mann der Stunde der hinteren TeamsYuki Tsunoda war mit Platz zehn im Qualifying von Suzuka wieder einmal der Beste Fahrer der zweiten Feldhälfte - Kleiner Aufwärtstrend bei Daniel Ricciardo

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Die Bilder der Woche: Der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von AmerikaEin merkwürdiger Auftritt im Weißen Haus, eine nackte Blaufrau mit Basketball und ein kiffender Wolf. Was die Woche außerdem an packenden Motiven bot, sehen Sie hier.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Eine der besten Horror-Reihen der Gegenwart wird fortgesetzt: Der erste Trailer zu 'MaXXXine' ist da!Ob 'Rosemaries Baby', 'Halloween', 'Cannibal Holocaust' oder 'Scream': Pascal liebt das Horrorkino in seiner ganzen verstörenden Schönheit.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »