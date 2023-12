Der Montag - Unser Lieblingstag!

Wir zählen nicht nochmal alle Gründe auf, warum ein Montagmorgen auch so ein richtig mieser Tag sein kann. Das kommt meist von ganz allein. Wir konzentrieren uns auf die positiven Seiten! So wird der Montag (fast) unser Lieblingstag! Okay, Lieblingstag muss er ja nicht gleich sein, das ist ein bisschen übertrieben (warum eigentlich nicht? Challenge accepted!). Aber er hat definitiv das Potenzial zum Tag mit einzigartigen Vorteilen, die so kein Wochentag hat.

Das klingt doch nach einem guten Start in die neue Woche, oder? Hier kommen unsere Top 5: 1. Neue Woche, neue Motivation Egal wie die letzte Woche war: Zum Wochenstart ist alles wieder auf 0 gesetzt. Ab jetzt haben wir fünf Tage Zeit, um die beste Woche des Jahres rauszuholen! Okay, es muss nicht gleich die beste Woche sein. Aber eine gute Woche vielleicht. Das sollte machbar sein. Auch wenn sich bei der Arbeit die Probleme vom letzten Freitag in die nächste Woche schleichen: In dieser Woche finden wir den Abschluss! Das Problem von letzter Woche ist der erste Erfolg in dieser Woch





swr3 » / 🏆 62. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Homburger Nikolausmarkt beginnt am MontagDer Homburger Nikolausmarkt beginnt am Montag, 27. November, und hat erstmals über zwei Wochen seine Buden geöffnet – samt großem Programm.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

AlphaTauri ging beim Grand Prix von Las Vegas leer ausPlatz 14 für Daniel Ricciardo und Rang 18 für Yuki Tsunoda: AlphaTauri hat beim Formel-1-Rennen in Las Vegas kein Land gesehen. Glück für den Rennstall war, dass keiner der Konkurrenten in die Punkte fuhr, weshalb sich die Reihenfolge in der Konstrukteurswertung trotz des Rückschlags nicht änderte. Daniel Ricciardo sagt, dass ihmerklärt er:"Wir sind optimistisch hierher gereist, weil wir gehofft haben, dass es gut laufen würde. Leider war das nicht der Fall, denn wir wussten, dass wir Probleme mit dem Start und den Re-Starts haben würden. An diesem Rennwochenende hat uns viel gefehlt, denn wir hatten Probleme auf dem rutschigen Asphalt, wenn es kalt war oder wir mit neuen Reifen unterwegs waren

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Neue Mode: Auf diese Must-haves der High-Street setzen wirEin wohlüberlegter Ansatz beim Kauf von Kleidung ist immer wichtig, aber nie so sehr wie beim Einkaufen von High-Street-Looks. Deshalb haben wir 'Lunch Break Buys' eingeführt, ein Franchise, bei dem das Vogue-Team alle vierzehn Tage fünf herausragende Stücke auswählt, die unserer Meinung nach eine Investition wert sind.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Streitgespräch über ein Verbot der AfD: „Wir brauchen eine Atempause“Die AfD wird immer radikaler. Hilft jetzt nur noch ein Verbot? Marco Wanderwitz (CDU) ist dafür, Sebastian Fiedler (SPD) dagegen, ein Streitgespräch:

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

'Anarchokapitalist' Milei gewinnt Präsidentenwahl in ArgentinienDer Sieger der argentinischen Präsidentschaftswahl steht fest: Es ist der libertäre Populist und Oppositionspolitiker Javier Milei.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

VW-Chef: „Der Fortschritt der Elektromobilität ist nicht aufzuhalten“Der VW-Chef hat in einem Interview über Elektroautos gesprochen. Trotz Herausforderungen steht das Unternehmen hinter der E-Mobilität.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »