Der Mini: Kultmodell mit guter Hauptuntersuchung

Der Mini ist inzwischen ziemlich gewachsen, seinem Namen wird das Kultmodell nur noch bedingt gerecht. Bei der Hauptuntersuchung gibt es indes nicht viel zu kritisieren. Seit 2024 ist die Neuauflage des Mini am Start. Sucht man also den zehn Jahre zuvor eingeführten Vorgänger, landet man automatisch beim Gebrauchten. Dabei besteht das Risiko, an arg geschundene Exemplare zu geraten. Denn der Brite mit dem Go-Kart-Feeling wird durch seine Halterinnen und Halter in der Regel recht munter bewegt.

Umso überraschender: Bei der HU schneidet der Flitzer dennoch gut ab, auch im Hinblick auf das Fahrwerk.Modelleinführung des hier betrachteten Mini war 2014, es handelt sich um die dritte Generation unter BMW-Regie. Die Facelifts führte der Hersteller 2018 und 2021 durch.Der Mini von 2014 lief klassisch als Dreitürer (F56), als Fünftürer (F55) und als Cabrio (F57) vom Band. Die Topmodelle in puncto Motorkraft tragen den Beinamen John Cooper Works, 170 kW/231 PS stehen hier im Datenblat

Mini Hauptuntersuchung Kultmodell Gebrauchtwagen Fahrwerk

