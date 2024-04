Der März war der wärmste Monat in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen

Der März war in Deutschland der wärmste seit Beginn der Messungen. Das gilt auch für Brandenburg. In Cottbus wurde es am vergangenen Wochenende besonders warm. Offenbach (dpa/bb) - Der März hat sich in Brandenburg in diesem Jahr so warm gezeigt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881.

Die Durchschnittstemperatur lag bei 7,7 Grad und lag damit 4,2 Grad über dem Mittelwert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach nach einer ersten Auswertung mitteilte. Auch deutschlandweit war es der wärmste Monat März seit 1881. Cottbus und Klitzschen bei Torgau in Nordsachsen meldeten mit 24,9 Grad am 30. März den bundesweiten Höchstwert. Brandenburg war im März nach Berlin das zweitsonnigste Bundesland Deutschlands. Die Märzsonne zeigte sich 142 Stunden, 22 Stunden mehr als in der Vergleichsperiode 1961 bis 199

Neuer Rekord: Dieser März war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen
Offenbach - Auf den wärmsten Februar seit Messbeginn 1881 ist 2024 auch der wärmste März in Deutschland gefolgt. Der Monat zeigte sich sehr sonnig und deutlich zu trocken.

