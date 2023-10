Der lange Atem der France-Familie

Der Schritt der ALMS und Grand-Am, die LMP1 in den USA nach dieser Saison zu verbannen, kommt nicht gerade überraschend. Man konnte bei der ALMS in Braselton und bei der Grand-Am in Daytona Beach nicht umhin, die LMP1 abzusägen.

Also lag eine gemeinsame Klasse von LMP2 und DP auf der Hand. Eher früher als später dürfte die nun getroffene Entscheidung sogar dazu führen, dass die Daytona Prototypen die alleinige Topklasse stellen, Le Mans Prototypen dürften komplett aus Nordamerika verschwinden.

Grand-Am und ALMS müssen 2014 Daytona Prototypen, LMP2 und auch den Deltawing mittels «Balance of Performance» auf ein Speedniveau bringen. Hierbei auch noch für fairen Wettbewerb zu sorgen ist nahezu ein unmögliches Unterfangen, denn dazu haben die Fahrzeuge eine viel zu unterschiedliche Charakteristik. Um einen gleichen Speed sicher zu stellen, müssen die DP massiv schneller gemacht werden. Das geht über bessere Reifen und mehr Power. headtopics.com

Folglich müssen die DP die Zeit auf der Geraden holen und mit dem höheren Topspeed sind die DP fein raus. Die unförmigen Prototypen schlagen zwar ein gewaltiges Loch in die Luft, doch selbst das wird die LMP2 nicht daran hindern, auf den Geraden regelrecht zu verhungern. Während die Rundenzeiten sehr ähnlich sein dürfte, werden die DP mit höherem Topspeed deutliche Vorteile unter Rennbedingungen haben.

Analog zur Topklasse ist auch die Entwicklung in den GT-Klassen in den USA vorhersehbar: Die GTE-Klasse ist vom weltweit aussterben bedroht und wird so lange am Leben erhalten, wie Werke gewillt sind die Klasse zu stützen. Bis Ende 2015 dürfte sich die Klasse von alleine erledigt haben und die jetzige Grand-Am-GT-Klasse wird in Nordamerika zur alleinigen GT-Klasse mutieren. headtopics.com

