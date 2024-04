Der grüne Wirtschaftsminister eröffnet den parteiinternen Wettkampf um die Kanzlerkandidatur

Grüner Wirtschaftsminister,Kanzlerkandidatur,Öffentlichkeit-Offensive

Der grüne Wirtschaftsminister hat den parteiinternen Wettkampf um die Kanzlerkandidatur eröffnet. Mit einer auffälligen Öffentlichkeit-Offensive. So postete er zu Ostern ein Video über Krieg und Frieden, in der er die Weltlage und den Streit in Deutschland über Waffenlieferungen einordnete und bewertete. Staatstragend, mit weinroter Krawatte.spielt gerade sehr bewusst seine Stärken aus. Er ist Philosoph, redet in blumigeren Worte als andere Politiker. Und macht das, was KanzlerRobert Habeck war in der Handball-Bundesliga bei der SG Flensburg-Handewitt zu Besuch. Nicht nur in Videos, auch gegenüber Wirtschaftsverbänden präsentiert sich Habeck als freundlichere Kanzleralternative. Egal, ob Industrieverband BDI oder Arbeitgeberverband, die Wirtschaftsbosse sind mächtig sauer auf Scholz. Sie klagen, der Kanzler nehme ihre Warnungen nicht ernst und loben Habeck als zugewandten Zuhörer. Der grüne Spitzenmann will zeigen: Er kann das große Ganze