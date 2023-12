Zusammen mit Ihnen starten wir am 4. Januar 2024 mit dem Live Webinar 'Der große charttechnische Jahresausblick mit Jörg Scherer' in das neue Jahr. Ab 18:30 Uhr wird der Leiter der technischen Analyse Ihnen die wichtigsten Charts für 2024 vorstellen. Neben Bondmärkten, Devisen und Indizes wird Herr Scherer zusätzlich auf Rohstoffmärkte eingehen.

Über den roten Button kommen Sie direkt zu unserer Webinar-Übersicht, über die Sie sich bequem 10 Minuten vor Beginn einloggen können - eine Anmeldung vorab ist nicht nötig. Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt





FN_Nachrichten » / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der große technische Jahresausblick - wie geht es weiter im neuen Jahr?WerbungEin ereignisreiches Jahr liegt nun bald hinter uns. Doch die Börse schaut mehr in die Zukunft als zurück.Im Jahr 2023 konnten nicht nur die Aktienmärkte mit einigen Highlights aufwarten. Auch auf

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

„Sie folterten mich, sie verpassten mir Stromschläge am ganzen Körper“Mehrere Stunden hat Kenan Ayas, der angeklagte mutmaßliche PKK-Terrorist, geredet. Seine Erklärung nahm zwei volle Verhandlungstage in Anspruch. Was er

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Länderübergreifende Werbung auf Amazon: Erreichen Sie Käufer auf der ganzen WeltEuropäische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können durch länderübergreifende Werbung auf Amazon ihre Sichtbarkeit und Umsatz global steigern. Erfahren Sie, wie Sie Käufer auf der ganzen Welt erreichen können.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »

Artikel 45 der eIDAS-Verordnung: Die Axt an der Wurzel des Online-VertrauensIm Netz gibt es das digitale Äquivalent zum analogen Notarsiegel: Zertifikate. Hierfür plant die EU im Rahmen der eIDAS-Verordnung neue Regeln für Browser-Anbieter, was auf heftigen Widerstand stößt.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Die Filmstarts-Kritik zu Der Junge und der ReiherDass es sich beim japanischen Animationsfilm keineswegs um bloßen Kinderkram handelt, hat sich auch im Westen längst herumgesprochen, und an dieser etwas verspätet eingetretenen Erkenntnis waren d

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Rolle der Union in der Haushaltskrise: Eine Stimmung wie auf KlassenfahrtRolle der Union in der Haushaltskrise: Eine Stimmung wie auf Klassenfahrt 👉 Die Union wettert gegen die Bundesregierung. Um das Dogma der Schuldenbremse hochzuhalten, ignoriert sie eigene Widersprüche. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »