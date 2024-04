Der gesündeste Käse: Welche Sorte ist am besten für die Gesundheit?

Aufs Brot, aus dem Backofen oder auf der Pizza – Käse gehört einfach überall hin. Trotz seines ungesunden Rufs gibt es immerhin einen Käse , der der gesündeste ist. Käse ist ein beliebtes Produkt als Brotbelag oder um Gericht im Ofen zu überbacken. Laut Ernährungsratgebern ist das Tierprodukt Käse jedoch alles andere als gesund.

Doch immerhin empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) nach wie vor, dass Milchprodukte (darunter auch Käse) durchaus zu einer gesunden Ernährung dazu gehören. Man sollte lediglich das Maß möglichst gering halten. Basierend auf Nährstoffgehalten, Studien und zahlreichen Ernährungsratgebern hat Käse liefert neben den elementaren Nährstoffen, wie Eiweiß und Fett, auch wichtige Mineralstoffe und Vitamine. Proteine, Kalzium und B-Vitamine sind feste Bestandteile des Milchprodukts

Käse Gesunde Ernährung Nährstoffe Mineralstoffe Vitamine

