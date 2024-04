Der frühere " Tatort "-Star Peter Sodann ist tot. Wie seine Familie bekannt gab, starb er am 5. April. Er wurde 87 Jahre alt. Wie unter anderem "Bild" berichtet, teilte seine Familie mit, dass er am 5. April in Halle an der Saale gestorben ist. Sodann wurde 87 Jahre alt. Er gehörte zu den großen ostdeutschen Schauspieler n und wurde vor allem durch seine Rolle als Kommissar Bruno Ehrlicher im Dresdener und Leipziger " Tatort " bekannt, den er zwischen 1992 und 2007 spielte.

Die Rolle brachte ihm nicht nur bundesweite Bekanntheit, sondern auch den Spitznamen "Columbo von Dresden" ein. Zusammen mit Bernd Michael Lade (59) war er das erste ostdeutsche "Tatort"-Ermittlerduo. Vor seiner Schauspielkarriere wurde er in den 1960er-Jahren wegen "staatsgefährdender Hetze" auf der Kabarettbühne sogar verhaftet und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Davon musste er neun Monate verbüßen. Er wurde auch aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) ausgeschlossen

Peter Sodann Tatort Schauspieler Tod Ostdeutschland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der frühere 'Tatort'-Star Peter Sodann ist totDer frühere 'Tatort'-Star Peter Sodann ist am 5. April im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war einer der großen ostdeutschen Schauspieler und wurde vor allem durch seine Rolle als Kommissar Bruno Ehrlicher im 'Tatort' bekannt.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Tatort-Star Peter Sodann im Alter 87 Jahren gestorbenEr ermittelte 15 Jahre im „Tatort“, sorgte schon zu DDR-Zeiten mit politischen Äußerungen für Aufsehen und baute ein Theater und eine Bibliothek auf,

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Der 'Tatort'-Kultkommissar Peter Sodann ist verstorbenPeter Sodann war vielen Fans als 'Tatort'-Kommissar bekannt. Nun ist der Schauspieler mit 87 Jahren gestorben.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Schauspiel-Größe und ehemaliger „Tatort“-Kommissar Peter Sodann ist totIm Jahr 2024 mussten wir bereits von vielen bekannten Personen Abschied nehmen. Der „Kaiser“, Franz Beckenbauer († 78), wurde als Spieler und als Trainer Weltmeister und holte 2006 mit dem DFB die WM nach Deutschland. Frank Farian († 82) ist der erfolgreichste deutsche Musikproduzent, der unter anderem Boney M. und Milli Vanilli gründete.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Früherer „Tatort“-Kommissar: Schauspieler Peter Sodann im Alter von 87 Jahren gestorbenAls grummeliger Kommissar Ehrlicher ermittelte er viele Jahre lang im „Tatort“. Jetzt ist Schauspieler Peter Sodann gestorben.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Schauspiel-Größe und ehemaliger „Tatort“-Kommissar Peter Sodann ist totIm Jahr 2024 mussten wir bereits von vielen bekannten Personen Abschied nehmen. Der „Kaiser“, Franz Beckenbauer († 78), wurde als Spieler und als Trainer Weltmeister und holte 2006 mit dem DFB die WM nach Deutschland. Frank Farian († 82) ist der erfolgreichste deutsche Musikproduzent, der unter anderem Boney M. und Milli Vanilli gründete.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »