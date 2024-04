Der frühere ' Tatort '-Star Peter Sodann ist tot. Wie seine Familie bekannt gab, starb er am 5. April. Er wurde 87 Jahre alt. Unter anderem 'Bild' berichtet, teilte seine Familie mit, dass er am 5. April in Halle an der Saale gestorben ist. Sodann wurde 87 Jahre alt. Er gehörte zu den großen ostdeutschen Schauspieler n und wurde vor allem durch seine Rolle als Kommissar Bruno Ehrlicher im Dresdener und Leipziger ' Tatort ' bekannt, den er zwischen 1992 und 2007 spielte.

Die Rolle brachte ihm nicht nur bundesweite Bekanntheit, sondern auch den Spitznamen 'Columbo von Dresden' ein. Zusammen mit Bernd Michael Lade (59) war er das erste ostdeutsche 'Tatort'-Duo. Geboren wurde Sodann 1936 in sächsischen Meißen. Zunächst studierte er Jura, besuchte dann jedoch ab 1959 die Theaterhochschule in Leipzig. 1964 folgte sein erstes Theaterengagement am Berliner Ensemble. Seine Film- und TV-Karriere startete er in den 1970er-Jahren

Peter Sodann Tatort Schauspieler Ostdeutschland Kommissar Bruno Ehrlicher

