Der ehemalige US-Open-Sieger Dominic Thiem unterliegt in München

Der ehemalige US-Open-Sieger Dominic Thiem unterliegt beim ATP-Turnier in München in der ersten Runde. Seine Karriere neigt sich dem Ende zu. Immer wieder hatte der Österreicher mit Verletzungen zu kämpfen, in der Weltrangliste ist der 30-Jährige inzwischen abgerutscht. Während das Handgelenk Probleme macht, stellt sich die Frage, wie lange Thiem das Karriereende noch hinaus zögern kann. Dominic Thiem glich einem Häufchen Elend. Mal wieder.

Die Karriere von Thiem wird womöglich nicht mehr lange dauern, auch wenn er hofft, dass er sich selbst widerlegt. "Ich habe damit abgeschlossen", sagte er vor dem Turnierstart in München, "mich mit meiner früheren Version zu vergleichen."Früher, da erreichte er dreimal das Endspiel bei einem Grand Slam, gewann 2020 in New York gegen Alexander Zverev.

