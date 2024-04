Der ehemalige TV-Richter Alexander Hold ist an Prostatakrebs erkrankt. Doch was sind die Symptome und wann sollte man zum Arzt ? Frankfurt – Der bayerische Landtagsvizepräsident von den Freien Wählern und ehemalige TV-Richter Alexander Hold ist an Prostatakrebs erkrankt. Das gab der 62-Jährige nun offiziell bekannt.

In Deutschland ist ProstatakrebsPolitiker und Richter Alexander Hold an Prostatakrebs erkrankt – Symptome bleiben oft lange unerkannt Vor allem bei Männern ab circa 70 Jahren treten die meisten Neuerkrankungen von Prostatakrebs auf. Bei Personen unter 50 Jahren ist die Erkrankung dahingegen selten. Das Problem: Der Krebs zeigt oft lange keine Symptome und wächst größtenteils langsam, wodurch er oft erst spät erkannt wird. Darüber klärt diezeigen sich vielfach erst, wenn der bösartige Tumor bereits größer ist – dann hat er sich jedoch oft bereits auf die Harnröhre ausgebreite

