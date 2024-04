Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat heute Geburtstag . Mit 80 blickt der SPD -Mann auf eine große Karriere zurück. Am Ende liegt sein politisches Erbe dennoch in Trümmern . Es war eine riesige Sause im Museum „Hamburger Bahnhof“ in Berlin. Die Silberrücken der Partei waren versammelt, dazu Freunde, Weggefährten, Künstler wie Markus Lüpertz.

SPD-Chef Sigmar Gabriel formulierte unter kräftigem Applaus: „Es ist mir eine Ehre, einen der ungewöhnlichsten sozialdemokratischen Politiker zu würdigen“. Das war zu Gerhard Schröders 70. Geburtstag und ist jetzt zehn Jahre her. Am Sonntag wird der Altkanzler, der diesen Begriff gar nicht schätzt, 80 – und öffentliche Hymnen wird es keine geben. Schröders Ehefrau Soeyon hat eine geheime Überraschungsparty in der Hauptstadt geplant, mehr ist nicht mal dem Jubilar bekannt. Der Altkanzler war sehr präsent seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine

